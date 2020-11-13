Румунський фрегат перервав участь у місії НАТО через коронавірус у половини екіпажу

Румунський фрегат Regina Maria повернувся у порт Констанци майже на місяць раніше завершення місії НАТО за його участі через коронавірус на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське видання digi24.

Фрегат пришвартувався у військовому порту Констанци в п'ятницю вранці, після чого була впроваджена оперативна процедура з виявлення хворих і безсимптомних осіб, які прибули в країну на борту військового корабля.

"З 235 членів екіпажу, що знаходилися на борту, у 110 підтвердили інфікування SARS-CoV-2 в ході тесту, проведеного в понеділок, 9 листопада, в Туреччині. Жодних серйозних проблем зі станом здоров'я військових під час зворотного шляху не виникло. Більшість інфікованих безсимптомні і тільки чотири людини мають легкі симптоми COVID-19", - повідомили в румунському центрі спостереження і контролю захворювань.

Згідно з процедурою, всі інфіковані солдати на борту фрегата будуть проходити медичне обстеження в модульному військовому госпіталі, встановленому на портовому стадіоні в Констанці.

Решта військовослужбовців екіпажу корабля, які отримали негативний тест, але перебували в безпосередньому контакті з військовими з COVID-19, будуть поміщені в стаціонарний карантин і пройдуть повторне тестування.

Фрегат Regina Maria брав участь у місії НАТО в Середземному морі.