Румынский фрегат прервал участие в миссии НАТО из-за коронавируса у половины экипажа

Румынский фрегат Regina Maria вернулся в порт Констанцы почти на месяц раньше завершения миссии НАТО с его участием из-за коронавируса на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынское издание digi24.

Фрегат пришвартовался в военном порту Констанцы в пятницу утром, после чего была внедрена оперативная процедура по выявлению больных и бессимптомных лиц, прибывших в страну на борту военного корабля.

"Из 235 членов экипажа, находившихся на борту, у 110 подтвердили инфицирование SARS-CoV-2 в ходе теста, проведенного в понедельник, 9 ноября, в Турции. Никаких серьезных проблем с состоянием здоровья военнослужащих во время обратного пути не возникло. большинство инфицированных бессимптомны и только четыре человека имеют легкие симптомы COVID-19", - сообщили в румынском центре наблюдения и контроля заболеваний.

Согласно процедуре, все инфицированные моряки на борту фрегата будут проходить медицинское обследование в модульном военном госпитале, установленном на портовом стадионе в Констанце.

Остальные военнослужащие экипажа корабля, которые получили отрицательный тест, но находились в непосредственном контакте с военными с COVID-19, будут помещены в стационарный карантин и пройдут повторное тестирование.

Фрегат Regina Maria участвовал в миссии НАТО в Средиземном море.