Україна солідарно з ЄС засудила насильницьку смерть білоруського активіста

Україна приєдналася до заяви Європейського Союзу і засудила насильство білоруської влади, внаслідок якого помер білоруський активіст Роман Бондаренко.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС.

"Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що спричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа", - йдеться у заяві.

ЄС у пятницю заявив, що білоруська влада не тільки прямо і жорстоко репресує власне населення, а й створила середовище, в якому можуть відбуватися такі беззаконні насильницькі дії.

12 листопада 31-річний Роман Бондаренко помер після кількох годин операції в лікарні Мінська в результаті серйозних травм, отриманих через побиття, ймовірно, міліціонерами у цивільному.

В Мінську в четвер тисячі білорусів впродовж годин з’їжджалися до "Площі змін", щоб вшанувати померлого у лікарні Романа Бондаренка.