Украина солидарно с ЕС осудила насильственную смерть белорусского активиста

Украина присоединилась к заявлению Европейского Союза и осудила насилие белорусских властей, в результате которого скончался белорусский активист Роман Бондаренко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, повлекших смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа", - говорится в заявлении МИД в Twitter.

ЕС в пятницу заявил, что белорусские власти не только прямо и жестоко репрессирует собственное население, но и создали среду, в которой могут происходить такие беззаконные насильственные действия.

12 ноября 31-летний Роман Бондаренко умер после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных из-за избиения, вероятно, милиционерами в штатском.

В Минске в четверг тысячи белорусов в течение нескольких часов съезжались к "Площади перемен", чтобы почтить умершего в больнице Романа Бондаренко.