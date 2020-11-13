Європейські глави МВС розповіли, як реагуватимуть на зростаючу загрозу тероризму

Міністри внутрішніх справ країн ЄС виступили зі спільною заявою, у якій окреслили свій план дій на тлі зростання терористичної загрози.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністри засудили нещодавні атаки у Франції й Австрії та заявили, що спільно та рішуче боротимуться з тероризмом у всіх його проявах.

"Напади, які ми бачили - і не лише за останні тижні - продемонстрували масштаби загрози від усіх форм тероризму. З огляду на те, що терористичні мережі є транснаціональними, чітко зрозуміло, наскільки важливі та необхідні заходи на загальноєвропейському рівні… На початку грудня на зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ ми презентуємо висновки Ради ЄС щодо внутрішньої безпеки та партнерства поліції ЄС. Там буде йтися і про головне питання – попередження екстремізму і боротьбу з тероризмом", - зазначають вони", - заявляють міністри.

Міністри обіцяють "зберігати свободи, але діяти рішуче" - вжити заходів для захисту спільних європейських цінностей і способу життя, при цьому поважаючи фундаментальні свободи та верховенство права.

Перший напрямок дії передбачає посилення безпеки у межах Шенгенської зони – через налагодження співпраці між правоохоронцями різних країн, посилення профільних служб, і, насамперед, посиленню контролю на зовнішньому кордоні Шенгену. У цьому ключову роль будуть відігравати спільні бази даних правоохоронців.

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Серед іншого, міністри пропонуватимуть Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій створити механізм для більш швидкого вислання потенційних терористів за межі ЄС.

По-друге, планують подбати про кращий фізичний захист громадських місць та регілійних установ – церков, мечетей тощо.

Третій напрямок – боротьба з екстремізмом в Інтернеті та комплекс дій для того, щоб запобігати поширенню радикальних поглядів.

"Ми хочемо до кінця року завершити перемовини до регуляторного акту щодо контролю терористичного контенту у мережі, а також хочемо розробити ефективний інструмент для транскордонного видалення терористичного контенту", - зазначають міністри.

У цьому контексті Єврокомісії пропонуватимуть посилити зобов’язнання інтернет-компаній боротися з нелегальним контентом, але встановити такі критерії, які б не порушували права на свободу вираження поглядів.

Також пропонують більш пильно стежити за громадськими та релігійними організаціями. Зокрема, наголошують міністри, організації які діють з порушенням чинного законодавства і підтримують контент, який суперечить фундаментальним правам і цінностям, не мають отримувати державної підтримки чи підтримки нарівні ЄС. Також пропонується обмежувати непрозоре фінансування релігійних організацій з-за кордону.

На додачу пропонується ретельно дослідити, які першопричини виникнення екстремістських ідеологій у Європі та як вони поширюються; просувати релігійну освіту, яка була б гармонізована з фундаментальними правами та цінностями ЄС, вдосконалювати можливості для інтеграції мігрантів у європейське суспільство.

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