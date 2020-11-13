Европейские главы МВД рассказали, как будут реагировать на растущую угрозу терроризма

Министры внутренних дел стран ЕС выступили с совместным заявлением, в котором обозначили свой план действий на фоне роста террористической угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министры осудили недавние атаки во Франции и Австрии и заявили, что совместно и решительно будут бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

"Нападения, которые мы видели - и не только за последние недели - продемонстрировали масштабы угрозы от всех форм терроризма. Учитывая то, что террористические сети являются транснациональными, ясно, насколько важны и необходимы меры на общеевропейском уровне... В начале декабря на встрече министров юстиции и внутренних дел мы представим выводы Совета ЕС по внутренней безопасности и партнерству полиции ЕС. Там будет идти речь и о главном вопросе - предупреждении экстремизма и борьбе с терроризмом", - заявляют министры.

Министры обещают "сохранять свободы, но действовать решительно" - принять меры для защиты общих европейских ценностей и образа жизни, при этом уважая фундаментальные свободы и верховенство права.

Первое направление действий предусматривает усиление безопасности в пределах Шенгенской зоны - через налаживание сотрудничества между правоохранительными органами разных стран, усиление профильных служб и, прежде всего, усиление контроля на внешней границе Шенгена. В этом ключевую роль будут играть общие базы данных правоохранительных органов.

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Среди прочего, министры предложат Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий создать механизм для более быстрой высылки потенциальных террористов за пределы ЕС.

Во-вторых, планируют позаботиться об улучшении физической защиты общественных мест и религиозных учреждений - церквей, мечетей и т.п.

Третье направление - борьба с экстремизмом в интернете и комплекс действий для того, чтобы предотвращать распространение радикальных взглядов.

"Мы хотим до конца года завершить переговоры о регуляторном акте по контролю террористического контента в сети, а также хотим разработать эффективный инструмент для трансграничного удаления террористического контента", - отмечают министры.

В этом контексте Еврокомиссии предложат усилить обязательства интернет-компаний бороться с нелегальным контентом, но установить такие критерии, которые не нарушали бы права на свободу выражения мнения.

Также предлагают более пристально следить за общественными и религиозными организациями. В частности, отмечают министры, организации, действующие с нарушением действующего законодательства и поддерживающие контент, который противоречит фундаментальным правам и ценностям, не должны получать государственной поддержки или поддержки на уровне ЕС. Также предлагается ограничивать непрозрачное финансирование религиозных организаций из-за рубежа.

В дополнение предлагается тщательно исследовать, каковы первопричины возникновения экстремистских идеологий в Европе и как они распространяются; продвигать религиозное образование, которая была бы гармонизирована с фундаментальными правами и ценностями ЕС, совершенствовать возможности для интеграции мигрантов в европейское общество.

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