В Молдові у переддень 2-го туру президентських виборів - новий рекорд заражень

У Молдові у переддень другого туру президентських виборів зареєстрували новий рекорд заражень - вперше понад 1400.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За останні 24 години в країні зареєстрували 1411 нових заражень коронавірусом, 77 з нових хворих - медики та персонал лікарень.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 19 пацієнтів.

Водночас, одужали за добу 1134 пацієнтів.

Загальна кількість підтверджених з початку епідемії заражень досягла 88 772. З них померли - 2006, наразі хворі - 17240, у тому числі 234 у важкому стані. 69 526 пацієнтів - вже одужали.

Населення країни, не враховуючи Придністров'я - близько 2,6 млн.

Нагадаємо, завтра у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів. За посаду змагатимуться чинний президент Ігор Додон та Майя Санду, яка перемогла його у першому турі.

Детальніше про це читайте у статті: Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона.