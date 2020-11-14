В Молдове в канун 2-го тура президентских выборов - новый рекорд заражений

В Молдове в канун второго тура президентских выборов зарегистрировали новый рекорд заражений - впервые более 1400 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 1411 новых заражений коронавирусом, 77 из новых больных - медики и персонал больниц.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 19 пациентов.

В то же время, выздоровели за сутки 1134 пациентов.

Общее количество подтвержденных с начала эпидемии заражений достигло 88 772. Из них умерли - 2006, сейчас болеют - 17 240, в том числе 234 - в тяжелом состоянии. 69526 пациентов - уже выздоровели.

Население страны, не учитывая Приднестровья - около 2,6 млн.

Напомним, завтра в Молдове состоится второй тур президентских выборов. За пост главы государства будут бороться действующий президент Игорь Додон и Майя Санду, которая победила его в первом туре.

Подробнее об этом читайте в статье: Битва за Молдову: как "чернухой" и поддержкой РФ спасают президентство Додона.