В Молдове в канун 2-го тура президентских выборов - новый рекорд заражений
В Молдове в канун второго тура президентских выборов зарегистрировали новый рекорд заражений - впервые более 1400 случаев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
За последние 24 часа в стране зарегистрировали 1411 новых заражений коронавирусом, 77 из новых больных - медики и персонал больниц.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 19 пациентов.
В то же время, выздоровели за сутки 1134 пациентов.
Общее количество подтвержденных с начала эпидемии заражений достигло 88 772. Из них умерли - 2006, сейчас болеют - 17 240, в том числе 234 - в тяжелом состоянии. 69526 пациентов - уже выздоровели.
Население страны, не учитывая Приднестровья - около 2,6 млн.
Напомним, завтра в Молдове состоится второй тур президентских выборов. За пост главы государства будут бороться действующий президент Игорь Додон и Майя Санду, которая победила его в первом туре.
Подробнее об этом читайте в статье: Битва за Молдову: как "чернухой" и поддержкой РФ спасают президентство Додона.