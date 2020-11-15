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На виборах президента Молдови за кордоном - величезні черги ще до відкриття дільниць

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На виборах президента Молдови за кордоном - величезні черги ще до відкриття дільниць

Неділя, 15 листопада 2020, 10:11

У неділю, 15 листопада, у день другого туру президентських виборів у Молдові на закордонних дільницях утворились великі черги ще до їх відкриття.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В неділю вранці громадяни Молдови вишикувались у черги в різних містах Європи, щоб мати можливість проголосувати у другому турі президентських виборів.

 
Прага, дільниця невдовзі після відкриття
Фото: Newsmaker
 
Довга черга на дільниці у Франції
ФОто: newsmaker

У другому турі між собою змагаються чинний президент, проросійський лідер соціалістів Ігор Додон та прозахідна лідерка опозиційної партії PAS Майя Санду.

 
Черга до дільниці у Касселі в Німеччині
Фото: Newsmaker

Загалом 139 дільниць є відкритими для голосування за кордоном. Варто підкреслити,  у першому турі виборів  активність закордонних виборців була рекордно високою, у багатьох європейських країнах повідомляли про багатогодинні черги

 
Лондон, до відкриття дільниці понад пів години
Фото: Newsmaker

Активність закордонних виборців грає на руку Майї Санду. На дільницях у ЄС вона завжди мала підтримку переважної більшості. Санду перемогла у першому турі виборів, Додон фінішував другим з помітним відставанням.

Читайте детальніше: Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона

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