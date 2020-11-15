На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
В воскресенье, 15 ноября, в день второго тура президентских выборов в Молдове на зарубежных участках образовались большие очереди еще до их открытия.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В воскресенье утром граждане Молдовы выстроились в очереди в разных городах Европы, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов.
Во втором туре между собой соревнуются действующий президент, пророссийский лидер социалистов Игорь Додон и прозападная лидер оппозиционной партии PAS Майя Санду.
В общем 139 участков открыты для голосования за рубежом. Стоит подчеркнуть, что в первом туре выборов активность иностранных избирателей была рекордно высокой, во многих европейских странах сообщали о многочасовых очередях.
Активность иностранных избирателей играет на руку Майи Санду. На участках в ЕС она всегда имела поддержку подавляющего большинства. Санду победила в первом туре выборов, Додон финишировал вторым с заметным отставанием.
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