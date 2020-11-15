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На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков

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На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков

Воскресенье, 15 ноября 2020, 10:11

В воскресенье, 15 ноября, в день второго тура президентских выборов в Молдове на зарубежных участках образовались большие очереди еще до их открытия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье утром граждане Молдовы выстроились в очереди в разных городах Европы, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов.

 
Прага, участок вскоре после открытия
ФОТО: NEWSMAKER
 
Длинная очередь на участке во Франции
ФОТО: NEWSMAKE

Во втором туре между собой соревнуются действующий президент, пророссийский лидер социалистов Игорь Додон и прозападная лидер оппозиционной партии PAS Майя Санду.

 
Очередь к участку в Касселе в Германии
ФОТО: NEWSMAKER

В общем 139 участков открыты для голосования за рубежом. Стоит подчеркнуть, что в первом туре выборов активность иностранных избирателей была рекордно высокой, во многих европейских странах сообщали о многочасовых очередях.

 
Лондон, до открытия участка более получаса
ФОТО: NEWSMAKER

Активность иностранных избирателей играет на руку Майи Санду. На участках в ЕС она всегда имела поддержку подавляющего большинства. Санду победила в первом туре выборов, Додон финишировал вторым с заметным отставанием.

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