Австрия возвращает жесткий локдаун

В субботу правительство Австрии объявило о возвращении к более жестким ограничениям, включая закрытие школ и второстепенных магазинов, чтобы сдержать вторую волну коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правительство Австрии решило, что предыдущие ограничения, которые начали действовать 3 ноября, недостаточно эффективны. Поэтому Австрия со вторника возвращает строгий локдаун. Меры будут действовать как минимум до 6 декабря.

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Объявляя локдаун, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что "жесткая изоляция" необходима, поскольку "каждый социальный контакт - это слишком много".

"Мое настойчивое требование на ближайшие недели таково: ни с кем не встречаться. Каждый социальный контакт - это слишком много", - сказал Курц, подчеркнув необходимость "радикальных" действий.

По его словам, власть больше не может отслеживать 77% новых случаев заражения.

Новые меры включают дневной комендантский час в дополнение к уже действующему ночному комендантскому часу. Все должны оставаться дома с ограниченным количеством исключений.

Выходить из дома будет разрешено для покупок или посещения аптеки, а также посещения врача и церкви.

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Людям будет разрешено выходить из дома "для душевной и физической релаксации", то есть можно заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе и выгуливать собак. Поездки на работу/учебу будут разрешены, "если они необходимы".

Также власти ограничили контакты граждан, позволив им в течение дня встречаться с одним человеком кроме семьи - партнерами, родственниками или опекунами.

Парикмахерские, косметологические и массажные салоны закрываются. Все места отдыха и букмекерские конторы должны закрыться вместе со всеми магазинами, которые продают второстепенные товары, такие как одежда.

Заправочные станции, табачные магазины, банки, киоски, супермаркеты, аптеки и магазины велосипедов могут по-прежнему работать.

Все, кто может работать из дома, обязан это делать. Если работа на дому невозможна, необходимо всегда соблюдать дистанцию ​​в один метр.