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У Франції спадає число важкохворих з COVID 

Неділя, 15 листопада 2020, 13:16

Число пацієнтів з коронавірусом, госпіталізованих у Франції, вперше знизилося в ці вихідні від кінця вересня після двох тижнів нових загальнонаціональних заходів ізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Згідно з даними, опублікованими в суботу ввечері, кількість пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії також знизилася вперше за шість тижнів. Хоча пацієнти з коронавірусом все ще займають 96% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в країні.

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Згідно з даними, за добу в реанімацію поклали 327 осіб. Загалом 4855 людей перебувають у відділеннях інтенсивної терапії у порівнянні з 4887 минулого дня.

Кількість щотижневих інфекцій на 100 тисяч людей у Франції падає вже 14 днів поспіль. Деякі лікарі кажуть, що вони починають бачити ознаки полегшення в перевантажених відділеннях інтенсивної терапії.

Однак агентство наголошує, що поки рано робити висновки стосовно того, чи досягла Франція піку у другій хвилі пандемії.

У Франції зареєстровано більше інфікованих з коронавірусом, ніж в будь-якій європейській країні, та 44 246 смертей, пов'язаних з вірусом. 

Уряд Франції ввів загальнонаціональний частковий локдаун з 30 жовтня і може почати послаблювати заходи 1 грудня, якщо кількість пацієнтів з коронавірусом в лікарнях буде стабільно знижуватися.

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