Во Франции падает число тяжелобольных с COVID

Число пациентов с коронавирусом, госпитализированных во Франции, впервые снизилось в эти выходные с конца сентября после двух недель новых общенациональных мер изоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Согласно данным, опубликованным в субботу вечером, количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии также снизилось впервые за шесть недель. Хотя пациенты с коронавирусом все еще занимают 96% коек в отделениях интенсивной терапии в стране.

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Согласно данным, за сутки в реанимацию положили 327 человек. В общем 4855 человек находятся в отделениях интенсивной терапии по сравнению с 4887 прошедшего дня.

Количество еженедельных инфекций на 100 тысяч человек во Франции падает уже 14 дней подряд. Некоторые врачи говорят, что они начинают видеть признаки облегчения в перегруженных отделениях интенсивной терапии.

Однако агентство отмечает, что пока рано делать выводы о том, достигла ли Франция пика во второй волне пандемии.

Во Франции зарегистрировано больше инфицированных с коронавирусом, чем в любой европейской стране, и 44 246 смертей, связанных с вирусом.

Правительство Франции ввело общенациональный частичный локдаун с 30 октября и может начать ослаблять меры 1 декабря, если количество пациентов с коронавирусом в больницах будет стабильно снижаться.



