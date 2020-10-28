Франція очікує повторний локдаун, умови оголосять увечері

Франція очікує повернення жорсткого карантину для стримання епідемії коронавірусу; рішення про це увечері має оголосити президент Еммануель Макрон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Сьогодні вдень президент скликає засідання Ради національної оборони, на якому мають вирішити, які жорсткі заходи повернути, щоб взяти епідемію під контроль.

Як саме буде виглядати новий "локдаун" - до кінця не відомо, проте ЗМІ вже дізналися деякі деталі від своїх джерел в урядових колах.

Макрон пропонуватиме запровадити жорсткий карантин на наступні 4 тижні по всій материковій Франції, починаючи з опівночі 29 жовтня.

Водночас, він буде значно м’якшим, аніж під час "першої хвилі": частина підприємств зможуть продовжувати роботу, залишаться доступними більшість державних установ, де громадяни отримують послуги, також не планують повного закриття шкіл.

Закритися доведеться у першу чергу непродуктовим магазинам, барам та ресторанам.

Нагадаємо, вже 2 тижні у містах, де ситуація найгірша, серед них і в Парижі, діє нічна комендантська година.

25 жовтня у Франції зареєстрували рекордні 52 тисячі заражень за добу. За кілька днів перед тим показники неодноразово перевищували позначку у 40 тисяч.

Вже половину місць у реанімаціях займають пацієнти з коронавірусом.



