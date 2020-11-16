Выборы в Молдове: Cанду увеличивает отрыв от Додона до 15%

По итогам обработки 99, 81% голосов, Майя Санду увеличила свой отрыв от Игоря Додона и теперь получает 57, 61% голосов, тогда как Додон - 42, 39% голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

На вечер дня выборов у Санду было еще 52,4% против 47,6% у Додона. Эти данные не учитывали голосов из заграничных участков, где Майя Санду имеет гораздо более высокую поддержку, поэтому было ожидаемо, что с их подсчетом отрыв будет только расти.

В итоге за рубежом Санду получила более 92,86% голосов, против 7,14% у Игоря Додона.

В настоящее время не посчитаны голоса только с трех участков.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику уже поздравил Майю Санду с победой в президентских выборах.

"Вчера Молдова выбрала своего следующего президента. Хочу поздравить весь народ с успешной сдачей этого экзамена на демократию и государственность ... Я поздравляю новоизбранного президента Майю Санду, желаю ей успеха и сил для работы в интересах нашего народа и нашей страны", - заявил Ион Кику.

Напомним, Ион Кику стал премьером после Майи Санду - когда в ноябре 2019 парламент выразил ей вотум недоверия.

Как сообщалось, ранее Игорь Додон заявил, что лидирует на выборах президента Молдовы, несмотря на экзитполы. Накануне выборов Додон заявил, что рассчитывает защищать свою победу на улице.

О ситуации на выборах читайте в статье Битва за Молдову: как "чернухой" и поддержкой РФ спасают президентство Додона.

В команде Санду в случае ее избрания обещали радикальные изменения в отношениях с Украиной.

"Президент Санду будет открыто говорить, что Крым - это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях", - объяснял ЕП ее однопартиец, вице-спикер парламента Михай Попшой.

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