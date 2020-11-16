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Джонсон, який перехворів COVID, ізолювався після контакту з коронахворим

Понеділок, 16 листопада 2020, 09:20

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відправився на ізоляцію після контакту із членом британського парламенту, який заразився коронавірусом.

Про це заявив речник британського прем’єра в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Речник зазначив, що Джонсон почуває себе добре і не має жодних симптомів. Раніше цього року Джонсон перехворів коронавірусом. Він провів кілька днів у реанімації в лондонській лікарні.

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"Він продовжуватиме працювати з Даунінг-стріт, зокрема що стосується управління урядом у відповідь на пандемію коронавірусу", - сказав прессекретар. 

У четвер Джонсон провів зустріч з групою парламентарів-консерваторів. Пізніше стало відомо, що в одного з учасників зустрічі діагностували коронавірус.

Джонсон ізолювався після того, як минулого тижня Даунінг-стріт переповнила низка жорстких суперечок. Британські газети на вихідних описували ситуацію в уряді як хаотичну. 

У спробі показати, що Джонсон не дозволяє потрясінням в його уряді відволікати його, в офісі прем’єра анонсували низку критичних заяв глави уряду протягом наступних двох тижнів, які стосуватимуться різних питань - від екологічної політики до повернення до регіональних правил карантину з 2 грудня.

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