Джонсон, який перехворів COVID, ізолювався після контакту з коронахворим

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відправився на ізоляцію після контакту із членом британського парламенту, який заразився коронавірусом.

Про це заявив речник британського прем’єра в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Речник зазначив, що Джонсон почуває себе добре і не має жодних симптомів. Раніше цього року Джонсон перехворів коронавірусом. Він провів кілька днів у реанімації в лондонській лікарні.

Читайте також Британія першою в Європі перетнула позначку в 50 тисяч смертей від COVID-19

"Він продовжуватиме працювати з Даунінг-стріт, зокрема що стосується управління урядом у відповідь на пандемію коронавірусу", - сказав прессекретар.

У четвер Джонсон провів зустріч з групою парламентарів-консерваторів. Пізніше стало відомо, що в одного з учасників зустрічі діагностували коронавірус.

Джонсон ізолювався після того, як минулого тижня Даунінг-стріт переповнила низка жорстких суперечок. Британські газети на вихідних описували ситуацію в уряді як хаотичну.

У спробі показати, що Джонсон не дозволяє потрясінням в його уряді відволікати його, в офісі прем’єра анонсували низку критичних заяв глави уряду протягом наступних двох тижнів, які стосуватимуться різних питань - від екологічної політики до повернення до регіональних правил карантину з 2 грудня.