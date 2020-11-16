Джонсон, переболевший COVID, изолировался после контакта с коронабольным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправился на изоляцию после контакта с членом британского парламента, который заразился коронавирусом.

Об этом заявил представитель британского премьера в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Спикер отметил, что Джонсон чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов. Ранее в этом году Джонсон перенес коронавирус. Он провел несколько дней в реанимации в лондонской больнице.

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"Он будет продолжать работать с Даунинг-стрит, в том числе что касается управления правительством в ответ на пандемию коронавируса", - сказал пресс-секретарь.

В четверг Джонсон провел встречу с группой парламентариев-консерваторов. Позже стало известно, что у одного из участников встречи диагностировали коронавирус.

Джонсон изолировался после того, как на прошлой неделе Даунинг-стрит переполнили ряд жестких споров. Британские газеты на выходных описывали ситуацию в правительстве как хаотическую.

В попытке показать, что Джонсон не позволяет потрясением в его правительстве отвлекать его, в офисе премьера анонсировали ряд критических заявлений главы правительства в течение следующих двух недель, которые будут касаться различных вопросов - от экологической политики до возвращения к региональным правилам карантина с 2 декабря.