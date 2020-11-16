Прем’єр Вірменії покликав солдатів з передової до Єревану, щоб вони "розвіяли чутки про зраду"

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав військових з передової до Єревану протистояти протестам, згодом уточнивши, що хоче, аби вони розвіяли підозри про "зраду" внаслідок угоди про припинення війни у Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Перша заява прем’єра з’явилася 15 листопада пізно увечері.

Читайте також У Єревані звільнили кілька затриманих раніше лідерів опозиції

"Я сьогодні переглянув десятки відео з солдатами з передової. Я вражений проникливістю хлопців. Хлопці, ви праві. Чекаю вас у Єревані. [Для того, щоб] остаточно вирішити питання тих, хто скиглить під стінами. Пишаюся вами", - написав Пашинян у своєму Facebook.

Заява прем’єра викликала хвилю критики з боку опозиції - його звинуватили у закликах до громадського протистояння і насильства.

Вранці 16 листопада на пресконференції Пашинян заявив, що закликав до громадського протистояння, а чекає військових у Єревані для того, щоб їхні розповіді розвіяли підозри про "зраду" внаслідок угоди про припинення війни у Карабаху.

"Зараз уряд звинувачують в участі у якихось темних схемах. Військові, які стояли на передовій, знають про ситуацію у Карабаху краще за всіх. Багато з них просять про зустріч зі мною і я чекаю їхнього повернення для цього", - пояснив прем’єр.

Він додав, що солдати приходять з фронту не зі зброєю, тому звинувачення в тому, що він закликає до збройного протистояння і громадянської війни - безпідставні.

Читайте також У Вірменії підтвердили загибель понад 2300 військових у Карабахській війні

Пашинян сказав також, що вважає нинішні владні інститути дієздатними та легітимними і не збирається йти у відставку.

"У моєму порядку денному лише одне питання - забезпечення стабільності в країні", - відповів він на запитання про те, чи піде у відставку, як того вимагають протестувальники.

При цьому він додав, що вважає себе головним відповідальним за нинішню ситуацію у Карабаху.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Перші протестувальники вийшли на вулиці тієї ж ночі, вимагаючи відставки Нікола Пашиняна за підписання угоди, яку сприйняли як капітуляцію і здачу Карабаху.

Детальніше про це читайте у статті: Похмілля Вірменії: що чекає країну та регіон після закінчення війни у Карабаху

а також: "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні".