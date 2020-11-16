Премьер Армении призвал солдат с передовой в Ереван, чтобы они "развеяли слухи об измене"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных с передовой в Ереван противостоять протестам, впоследствии уточнив, что хочет, чтобы они развеяли подозрения о "предательстве" в результате соглашения о прекращении войны в Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Первое заявление премьера появилось 15 ноября поздно вечером.

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"Я сегодня посмотрел десятки видео с солдатами с передовой. Я поражен проницательностью ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. [Для того чтобы] окончательно решить вопрос тех, кто ноет под стенами. Горжусь вами", - написал Пашинян в своем Facebook.

Заявление премьера вызвало волну критики со стороны оппозиции - его обвинили в призывах к гражданскому противостоянию и насилию.

Утром 16 ноября на пресс-конференции Пашинян заявил, что призвал к гражданскому противостоянию, а ждет военных в Ереване для того, чтобы их рассказы развеяли подозрения в "предательстве" в результате соглашения о прекращении войны в Карабахе.

"Сейчас правительство обвиняют в участии в каких-то темных схемах. Военные, которые стояли на передовой, знают о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят о встрече со мной, и я жду их возвращения для этого", - пояснил премьер.

Он добавил, что солдаты приходят с фронта не с оружием, поэтому обвинения в том, что он призывает к вооруженному противостоянию и гражданской войны - безосновательны.

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Пашинян сказал также, что считает нынешние властные институты дееспособными и легитимными и не собирается уходить в отставку.

"В моей повестке дня только один вопрос - обеспечение стабильности в стране", - ответил он на вопрос о том, уйдет ли в отставку, как того требуют протестующие.

При этом Пашинян добавил, что считает себя главным ответственным за нынешнюю ситуацию в Карабахе.

Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Первые протестующие вышли на улицы в ту же ночь, требуя отставки Никола Пашиняна за подписание соглашения, которое восприняли как капитуляцию и сдачу Карабаха.

Подробнее об этом читайте в статье: Похмелье Армении: что ждет страну и регион после окончания войны в Карабахе

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