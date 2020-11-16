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Президент ПАРЄ перервав візит до Москви через ймовірний контакт з коронахворим 

Понеділок, 16 листопада 2020, 13:08

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Гендрік Дамс перервав свій візит до Москви через ймовірний контакт із зараженим коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Він перервав візит і повертається додому у зв'язку з контактом зі співрозмовником, можливо, інфікованим COVID-19. Але факт інфікування поки не підтверджений, так що це запобіжний захід", - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, з цієї причини була скасована зустріч Дамса з головою російської Ради Федерації Валентиною Матвієнко в понеділок.

Зустріч глави ПАРЄ зі спікером Держдуми РФ В'ячеславом Володіним також не відбулася.

Про те, що глава ПАРЄ здійснить дводенний візит до Москви 16-17 листопада, повідомляла його пресслужба 13 листопада. В ході своєї робочої поїздки він повинен був провести зустрічі, в тому числі зі спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко, спікером Державної Думи В'ячеславом Володіним і російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Також у Дамса був запланований виступ на конференції "Захист прав людини" в Євразії: обмін передовим досвідом омбудсменів".

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ПАРЄ Росія Коронавірус
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