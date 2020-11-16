Глава ПАСЕ прервал визит в Москву из-за вероятного контакта с инфицированным

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс прервал свой визит в Москву из-за вероятного контакта с зараженным коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Он прервал визит и возвращается домой в связи с контактом с собеседником, возможно, инфицированным COVID-19. Но факт инфицирования пока не подтвержден, так что это мера предосторожности", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, по этой причине была отменена встреча Дамса с главой российского Совета Федерации Валентиной Матвиенко в понедельник.

Встреча главы ПАСЕ со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным также не состоялась.

О том, что глава ПАСЕ совершит двухдневный визит в Москву 16-17 ноября, сообщала его пресс-служба 13 ноября. В ходе своей рабочей поездки он должен был провести встречи, в том числе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Также у Дамса было запланировано выступление на конференции "Защита прав человека" в Евразии: обмен передовым опытом омбудсменов".