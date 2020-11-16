Moderna заявила о почти 95% эффективности вакцины от COVID

Американская компания Moderna, которая разрабатывает потенциальную вакцину от коронавируса, заявила в понедельник, что ее разработка обеспечивает надежную защиту и демонстрирует эффективность в 94,5% случаев.

Компания заявила, что об этом свидетельствуют предварительные данные, полученные в ходе испытаний вакцины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Неделю назад компании BioNTech и Pfizer, конкуренты Moderna, заявили, что их потенциальная вакцина практически столь же эффективна.

Президент Moderna доктор Стивен Хоге поздравил "действительно важную веху", но отметил, что наиболее обнадеживает наличие подобных результатов различных компаний.

"Это должно вселить в нас надежду на то, что вакцина действительно сможет остановить эту пандемию и, надеюсь, вернуть нас к нашей жизни", - сказал Хоге в комментарии агентству.

"Не только Moderna решит эту проблему. Для удовлетворения глобального спроса потребуется много вакцин", - добавил он.

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В испытании вакцины Moderna участвовали 30 тысяч человек в США, половина из которых получила две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Другим делали фиктивные уколы.

Moderna ожидает получить около 20 млн доз вакцины для США, к концу 2020 года. Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech рассчитывают получить около 50 млн доз по всему миру до конца года.