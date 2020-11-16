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Moderna заявила о почти 95% эффективности вакцины от COVID

Понедельник, 16 ноября 2020, 14:17

Американская компания Moderna, которая разрабатывает потенциальную вакцину от коронавируса, заявила в понедельник, что ее разработка обеспечивает надежную защиту и демонстрирует эффективность в 94,5% случаев.

Компания заявила, что об этом свидетельствуют предварительные данные, полученные в ходе испытаний вакцины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Неделю назад компании BioNTech и Pfizer, конкуренты Moderna, заявили, что их потенциальная вакцина практически столь же эффективна.

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Президент Moderna доктор Стивен Хоге поздравил "действительно важную веху", но отметил, что наиболее обнадеживает наличие подобных результатов различных компаний.

"Это должно вселить в нас надежду на то, что вакцина действительно сможет остановить эту пандемию и, надеюсь, вернуть нас к нашей жизни", - сказал Хоге в комментарии агентству.

"Не только Moderna решит эту проблему. Для удовлетворения глобального спроса потребуется много вакцин", - добавил он.

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В испытании вакцины Moderna участвовали 30 тысяч человек в США, половина из которых получила две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Другим делали фиктивные уколы.

Moderna ожидает получить около 20 млн доз вакцины для США, к концу 2020 года. Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech рассчитывают получить около 50 млн доз по всему миру до конца года.

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