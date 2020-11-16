Глава МЗС Вірменії подав у відставку

Міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку зі своєї посади.

Про це повідомила прессекретар МЗС Вірменії у понеділок, пише "Європейська правда".

Вона опублікувала в Facebook допис про те, що Зограб Мнацаканян представив заяву про відставку, і додала фото заяви.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив під час виступу в парламенті у понеділок, що прийняв заяву міністра, передає вірменська служба "Радіо Свобода".

Про причину відставки ні міністр, ні прем’єр не повідомили.

Зограб Мнацаканян був призначений міністром закордонних справ Вірменії після Оксамитової революції, 12 травня 2018 року.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Перші протестувальники вийшли на вулиці тієї ж ночі, вимагаючи відставки Нікола Пашиняна за підписання угоди, яку сприйняли як капітуляцію і здачу Карабаху.

Читайте також: "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні".