Глава МИД Армении подал в отставку

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке со своего поста.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении в понедельник, пишет "Европейская правда".

Она опубликовала в Facebook сообщение о том, что Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке, и добавила фото заявления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте в понедельник, что принял заявление министра, передает армянская служба "Радио Свобода".

О причине отставки ни министр, ни премьер не сообщили.

Зограб Мнацаканян был назначен министром иностранных дел Армении после Бархатной революции, 12 мая 2018 года.

Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Первые протестующие вышли на улицы в ту же ночь, требуя отставки Никола Пашиняна за подписание соглашения, которое восприняли как капитуляцию и сдачу Карабаха.

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