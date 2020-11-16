Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії коронавірус з’явився ще у вересні 2019 року - дослідження

Додон каже про фальсифікації і хоче оскаржувати результати у суді

Кулеба допускає повторне закриття кордонів у разі нового "локдауну"

В Іспанії викрили схему продажу російської зброї, серед затриманих є українці






Через масштабну пожежу в англійському Бредфорді скасували потяги і закрили школи

Понеділок, 16 листопада 2020, 15:20

В англійському місті Бредфорд в районі залізниці сталася масштабна пожежа на звалищі утилізованих шин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Пожежа в східній частині міста почалася приблизно о 04.30 за місцевим часом.

Залізничне сполучення з бредфордською розв'язкою було скасоване, а дороги в цьому районі закрили.

Оператор залізниці повідомив, що близько 8000 шин і залізничне обладнання опинилися під загрозою загоряння.

 

Рада Бредфорда заявила, що за рекомендацією пожежників довелося також закрити декілька шкіл.

Пожежно-рятувальна служба Західного Йоркшира повідомила, що на місці події знаходяться близько 100 пожежників, а люди, що живуть поблизу, повинні тримати свої вікна закритими "через велику кількість диму".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua