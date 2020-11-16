Через масштабну пожежу в англійському Бредфорді скасували потяги і закрили школи

В англійському місті Бредфорд в районі залізниці сталася масштабна пожежа на звалищі утилізованих шин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Пожежа в східній частині міста почалася приблизно о 04.30 за місцевим часом.

Залізничне сполучення з бредфордською розв'язкою було скасоване, а дороги в цьому районі закрили.

Оператор залізниці повідомив, що близько 8000 шин і залізничне обладнання опинилися під загрозою загоряння.

Рада Бредфорда заявила, що за рекомендацією пожежників довелося також закрити декілька шкіл.

Пожежно-рятувальна служба Західного Йоркшира повідомила, що на місці події знаходяться близько 100 пожежників, а люди, що живуть поблизу, повинні тримати свої вікна закритими "через велику кількість диму".