Через масштабну пожежу в англійському Бредфорді скасували потяги і закрили школи
Понеділок, 16 листопада 2020, 15:20
В англійському місті Бредфорд в районі залізниці сталася масштабна пожежа на звалищі утилізованих шин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Пожежа в східній частині міста почалася приблизно о 04.30 за місцевим часом.
Залізничне сполучення з бредфордською розв'язкою було скасоване, а дороги в цьому районі закрили.
Оператор залізниці повідомив, що близько 8000 шин і залізничне обладнання опинилися під загрозою загоряння.
Рада Бредфорда заявила, що за рекомендацією пожежників довелося також закрити декілька шкіл.
Пожежно-рятувальна служба Західного Йоркшира повідомила, що на місці події знаходяться близько 100 пожежників, а люди, що живуть поблизу, повинні тримати свої вікна закритими "через велику кількість диму".
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