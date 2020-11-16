Из-за масштабного пожара в английском Брэдфорде отменили поезда и закрыли школы

В английском городе Брэдфорд в районе железной дороги произошел масштабный пожар на свалке утилизированных шин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пожар в восточной части города начался примерно в 04.30 по местному времени.

Железнодорожное сообщение с Брэдфордской развязкой было отменено, а дороги в этом районе закрыли.

Оператор железной дороги сообщил, что около 8000 шин и железнодорожное оборудование оказались под угрозой возгорания.

Совет Брэдфорда заявил, что по рекомендации пожарных пришлось также закрыть несколько школ.

Пожарно-спасательная служба Западного Йоркшира сообщила, что на месте происшествия находятся около 100 пожарных, а люди, живущие поблизости, должны держать свои окна закрытыми "из-за большого количества дыма".