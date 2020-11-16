Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії коронавірус з’явився ще у вересні 2019 року - дослідження

Додон каже про фальсифікації і хоче оскаржувати результати у суді

Кулеба допускає повторне закриття кордонів у разі нового "локдауну"

В Іспанії викрили схему продажу російської зброї, серед затриманих є українці






Білорусь вимагає від Польщі видати адміністраторів Telegram-каналу NEXTA

Понеділок, 16 листопада 2020, 16:19

В МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Воцеховського, якому передали ноту з вимогою видати адміністраторів Telegram -каналу NEXTA.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Польській стороні передана нота з копією спрямованих Генеральною прокуратурою Республіки Білорусь на адресу Міністерства юстиції Республіки Польща та Генеральної прокуратури Республіки Польща запитів про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності Путило С. А. і Протасевича Р. Д" - заявили в МЗС Білорусі.

При цьому Мінськ вимагає від Варшави видати Путило і Протасевича в найкоротші строки "з огляду на особливу небезпеку їх діяльності".

Як повідомлялося, інформаційний Telegram-канал NEXTA-Live і логотип NEXTA визнані у Білорусі екстремістськими матеріалами.

Пізніше стало відомо, що творець каналу, блогер Степан Путило, а також колишній головний редактор каналу Роман Протасевич залучені в якості обвинувачених у справі про масові заворушення в Білорусі. Путило і Протасевич були оголошені в міждержавний розшук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь
powered by lun.ua