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Беларусь требует от Польши выдать администраторов телеграм-канала NEXTA

Понедельник, 16 ноября 2020, 16:19

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Воцеховского, которому передали ноту с требованием выдать администраторов телеграм-канала NEXTA.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес Министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С. А. и Протасевича Р.Д.", - заявили в МИД Беларуси.

При этом Минск требует от Варшавы выдать Путило и Протасевича в кратчайшие сроки, "учитывая особую опасность их деятельности".

Как сообщалось, информационный телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны в Беларуси экстремистскими материалами.

Позже стало известно, что создатель канала, блогер Степан Путило, а также бывший главный редактор канала Роман Протасевич привлечены в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси. Путило и Протасевич были объявлены в межгосударственный розыск.

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