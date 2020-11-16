У Британії вчені проти планів Джонсона провести масове тестування на коронавірус

Вчені у Великій Британії розкритикували плани прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо масового тестування на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вчені заявили, що плани уряду сигналізують про зміну стратегії "випробування і відстеження", яка мала низку труднощів, але масове тестування населення в цілому викличе нові проблеми.

"Доказів для скринінгу немає. Докази, що підтверджують результати тестів, на даний момент мізерні і слабкі, і їх необхідно поліпшити", - заявила журналістам професор Еллісон Поллок, професор Університету Ньюкасла.

"Ми стверджуємо, що програму дійсно слід призупинити доти, поки не буде встановлена ​​економічна ефективність і співвідношення ціни і якості будь-якої з цих програм", - додала вона.

Поллок разом з колегами з університетів Бірмінгема, Уоріка і Бристоля попередили, що неефективні стратегії тестування і неточні тести можуть поставити під загрозу довіру до тестування в цілому.

Вчені заявили, що пріоритетом повинно бути поліпшення системи тестування і відстеження, додавши, що відсутність точності швидких тестів може дати людям неправдиві запевнення в тому, що вони не заразні.

Минулого тижня уряд опублікував результати оцінки експрес-тесту Innova, який, за його словами, виявив близько 75% позитивних випадків, що становить 95% людей з високим вірусним навантаженням.

Джон Дікс, професор біостатистики в Університеті Бірмінгема, сказав, що аналіз результатів показав, що тест може пропустити від 25 до 50% позитивних випадків, даючи помилкове завірення людям з негативним результатом тесту.

Він також сказав, що більша частка людей з позитивним результатом тесту і більш високим вірусним навантаженням не означає, що за допомогою тесту можна надійно ідентифікувати найбільш заразних людей.

Нагадаємо, уряд Австрії хоче провести масове тестування населення на коронавірус до Різдва за прикладом Словаччини.