В Британии ученые против планов Джонсона провести массовое тестирование на коронавирус

Ученые в Великобритании раскритиковали планы премьер-министра Бориса Джонсона о массовом тестировании на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ученые заявили, что планы правительства сигнализируют об изменении стратегии "испытания и отслеживания", которая имеет ряд трудностей, но массовое тестирование населения в целом вызовет новые проблемы.

"Доказательств для скрининга нет. Доказательства, подтверждающие результаты тестов, на данный момент скудные и слабые, и их необходимо улучшить", - заявила журналистам профессор Эллисон Поллок, профессор Университета Ньюкасла.

"Мы утверждаем, что программу действительно следует приостановить до тех пор, пока не будет установлена ​​экономическая эффективность и цена любой из этих программ", - добавила она.

Поллок вместе с коллегами из университетов Бирмингема, Уорика и Бристоля предупредили, что неэффективные стратегии тестирования и неточные тесты могут поставить под угрозу доверие к тестированию в целом.

Ученые заявили, что приоритетом должно быть улучшение системы тестирования и отслеживания, добавив, что отсутствие точности быстрых тестов может дать людям ложные заверения в том, что они не заразны.

На прошлой неделе правительство опубликовало результаты оценки экспресс-теста Innova, который, по его словам, выявил около 75% положительных случаев, что составляет 95% людей с высокой вирусной нагрузкой.

Джон Дикс, профессор биостатистики в Университете Бирмингема, сказал, что анализ результатов показал, что тест может пропустить от 25 до 50% положительных случаев, давая ложное заверение людям с отрицательным результатом теста.

Он также сказал, что большая часть людей с положительным результатом теста и более высокой вирусной нагрузкой не означает, что с помощью теста можно надежно идентифицировать наиболее заразных людей.

Напомним, правительство Австрии хочет провести массовое тестирование населения на коронавирус к Рождеству по примеру Словакии.