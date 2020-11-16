Швеция запретила мероприятия с участием более восьми человек

Швеция в понедельник объявила о запрете публичных мероприятий с участием более восьми человек в рамках усиления ограничительных мер для сдерживания коронавируса.

О решении объявил премьер-министр Стефан Левен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Запрет распространяется на проведение концертов, спектаклей, спортивных мероприятий. Школы и офисы под ограничения не попали.

В марте этого года в Швеции ограничили максимальную численность участников массовых мероприятий до 50 человек, затем в конце октября власти увеличили максимум до 300 человек.

"Будет только хуже. Выполняйте свой долг и возьмите на себя ответственность, чтобы остановить распространение инфекции. Я повторю это еще раз. Будет только хуже. Выполняйте свой долг и возьмите на себя ответственность остановить распространение инфекции", - сказал премьер-министр на пресс-конференции.

Новый лимит является частью Закона об общественном порядке и, следовательно, является обязательным к исполнению, а не рекомендацией, как многие шведские меры по борьбе с коронавирусом. Людям, которые нарушат запрет, организовав большие мероприятия, грозят штрафы или даже тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Изменение закона вступит в силу 24 ноября и сначала будет действовать в течение четырех недель.

Сейчас в Швеции действуют в основном ограничительные меры рекомендательного характера. В ряде регионов, включая Стокгольм, людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также избегать вечеринок или других собраний людей.

Ранее премьер Швеции анонсировал, что правительство планирует запретить по всей стране продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах, чтобы сдержать распространение COVID-19.