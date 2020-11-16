Іспанія штрафуватиме мандрівників з країн високого ризику без негативного ПЛР-тесту

Мандрівники з країн високого ризику, які прибувають до Іспанії морським або повітряним транспортом, будуть оштрафовані на суму до 6000 євро, якщо вони прибудуть в країну без негативного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд Іспанії оголосив минулого тижня, що ті, хто прибуває з приблизно 65 країн, які в даний час вважаються країнами високого ризику зараження коронавірусом, повинні будуть показати негативний результат тесту, проведеного протягом 72 годин до прибуття.

Нові правила передбачають, що авіакомпанії та поромні/круїзні компанії несуть відповідальність за забезпечення того, щоб мандрівники мали правильну тестову документацію перед реєстрацією. Водночас глава МЗС Іспанії стверджує, мандрівники в індивідуальному порядку будуть нести відповідальність і повинні будуть заплатити штраф і пройти тест на місці.

"Це серйозні штрафи, стримуючі штрафи. Але справа не в грошах", - сказала міністр.

"У будь-який час пасажиру може бути запропоновано підтвердити результати тесту. Документ повинен бути оригіналом, написаним іспанською або англійською мовами, і може бути представлений в паперовому або електронному форматі", - олзповіла вона..

Список країн високого ризику складається відповідно до критеріїв, встановлених Європейським центром профілактики і контролю захворювань, і оновлюється кожні 15 днів.

Тестування потрібно тільки для всіх тих, хто прибуває в іспанські аеропорти або порти (включаючи людей, які живуть в Іспанії і повертаються додому), а не для тих, хто перетинає сухопутні кордони країни.