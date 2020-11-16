Испания будет штрафовать прибывающих из стран высокого риска без отрицательного ПЦР-теста

Путешественники из стран высокого риска, которые прибывают в Испанию морским или воздушным транспортом, будут оштрафованы на сумму до 6000 евро, если они прибудут в страну без отрицательного ПЦР-теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правительство Испании объявило на прошлой неделе, что те, кто прибывает из примерно 65 стран, которые в настоящее время считаются странами высокого риска заражения коронавирусом, должны будут показать отрицательный результат теста, проведенного в течение 72 часов до прибытия.

Новые правила предполагают, что авиакомпании и паромные/круизные компании несут ответственность за обеспечение того, чтобы путешественники имели правильную тестовую документацию перед регистрацией. В то же время глава МИД Испании утверждает, путешественники в индивидуальном порядке будут нести ответственность и должны будут заплатить штраф и пройти тест на месте.

"Это серьезные штрафы, сдерживающие штрафы. Но дело не в деньгах", - сказала министр.

"В любое время пассажиру может быть предложено подтвердить результаты теста. Документ должен быть оригиналом, написанным на испанском или английском языках, и может быть представлен в бумажном или электронном формате", - сообщила она..

Список стран высокого риска составляется в соответствии с критериями, установленными Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, и обновляется каждые 15 дней.

Тестирование нужно только для всех тех, кто прибывает в испанские аэропорты или порты (включая людей, которые живут в Испании и возвращаются домой), а не для тех, кто пересекает сухопутные границы страны.