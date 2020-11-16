В Угорщині зафіксували рекордне число заражень коронавірусом

В Угорщині за добу коронавірусом заразилися 6 495 осіб, що стало рекордом з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hungary Today.

Загальне число заражень з початку пандемії в Угорщині досягло 147 961 випадку.

Наразі в країні налічується більше 110 тисяч активних випадків коронавірусу.

Протягом останньої доби від наслідків коронавірусної хвороби померли 93 людини. Всього кількість жертв пандемії в Угорщині склала 3190.

10 листопада парламент Угорщини продовжив спеціальні повноваження уряду на 90 днів, що дозволило йому призупинити застосування деяких законодавчих актів, відхилитися від правових норм і вжити інших надзвичайних заходів.

Головне нове правило полягає в тому, що маски повинні бути одягнені в громадських місцях в населених пунктах з населенням понад 10 000 осіб

Крім того, з 8 вечора до 5 ранку діє комендантська година.

За винятком аптек і автозаправних станцій, магазини можуть бути відкриті до 7 вечора.

Ресторани працюють тільки на винос, а готелі не можуть обслуговувати туристів, тільки гостей, які прибувають з діловими, економічними або освітніми цілями.