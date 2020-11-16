В Венгрии зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом

В Венгрии за сутки коронавирусом заразились 6 495 человек, что стало рекордом с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hungary Today.

Общее число заражений с начала пандемии в Венгрии достигло 147 961 случая.

Сейчас в стране насчитывается более 110 тысяч активных случаев коронавирус.

В течение последних суток от последствий коронавирусной болезни умерли 93 человека. Всего число жертв пандемии в Венгрии составило 3190.

10 ноября парламент Венгрии продлил специальные полномочия правительства на 90 дней, что позволило ему приостановить применение некоторых законодательных актов, отклониться от правовых норм и принять других чрезвычайных мер.

Главное новое правило заключается в том, что маски должны быть одеты в общественных местах в населенных пунктах с населением более 10 000 человек

Кроме того, с 8 вечера до 5 утра действует комендантский час.

За исключением аптек и автозаправочных станций, магазины могут быть открыты до 7 вечера.

Рестораны работают только на вынос, а отели не могут обслуживать туристов, только гостей, прибывающих с деловыми, экономическими или образовательными целями.