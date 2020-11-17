Лише 24% іспанців хочуть вакцинуватися від коронавірусу якнайшвидше

Лише 24% іспанців хотіли б якнайшвидше вакцинуватися від коронавірусу, та більше третини вірять, що за вакцинами "є якась змова".

Такими виявилися результати опитування, проведеного компанією 40dB на замовлення EL PAÍS, пише "Європейська правда".

На запитання про їхнє бажання вакцинуватися, 24,1% сказали, що хотіли б зробити це якнайшвидше, а 36,9% почекали б деякий час. Ще 20,6% погодилися б на вакцинацію, лише якби це було суворо обов’язково, а 13,1% не хотіли б вакцинуватися у жодному разі.

Цікаво, що серед небажаючих вакцинуватися помітно більша частка прихильників правої партії Vox - 22,3%, тоді як консервативної Народної партії - 11,8%, Соціалістичної - 6,2%, і лівої Unidas Podemos- 3%.

40% опитаних вірять, що за коронавірусними вакцинами "є якась змова". 65% вважають, що коронавірус зумисно створили у лабораторії.

8% вірять, що вежі зв’язку 5G сприяють поширенню коронавірусу. 15,8% вважають, що COVID-19 не більш небезпечний, аніж грип.

В опитуванні взяли участь 2 тисячі респондентів.

Нагадаємо, у Франції схоже соцопитування засвідчило, що майже половина французів не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.