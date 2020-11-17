Только 24% испанцев хотят вакцинироваться от коронавируса как можно скорее

Только 24% испанцев хотели бы как можно скорее вакцинироваться от коронавируса, и более трети верят, что за вакцинами "стоит заговор".

Такими оказались результаты опроса, проведенного компанией 40dB по заказу EL PAÍS, пишет "Европейская правда".

На вопрос об их желании вакцинироваться 24,1% сказали, что хотели бы сделать это как можно быстрее, а 36,9% подождали бы некоторое время. Еще 20,6% согласились бы на вакцинацию, только если бы это было строго обязательно, а 13,1% не хотели бы вакцинироваться ни в коем случае.

Интересно, что среди нежелающих вакцинироваться заметно большая часть сторонников правой партии Vox - 22,3%, тогда как консервативной Народной партии - 11,8%, Социалистической - 6,2%, и левой Unidas Podemos- 3%.

40% опрошенных верят, что за коронавирусными вакцинами "стоит какой-то заговор". 65% считают, что коронавирус умышленно создали в лаборатории.

8% верят, что вышки 5G способствуют распространению коронавируса. 15,8% считают, что COVID-19 не более опасен, чем грипп.

В опросе приняли участие 2000 респондентов.

Напомним, во Франции похожий соцопрос показал, что почти половина французов не хотят вакцинироваться от коронавируса.