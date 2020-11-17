У Чехії склали протокол на експрезидента за те, що не носив маску

Поліція склала протокол про порушення на експрезидента Чехії Вацлава Клауса через те, що він перебував у громадському місці без маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Вацлав Клаус разом з низкою інших публічних осіб брав участь у святкових заходах до Дня боротьби за свободу й демократію - річниці початку Оксамитової революції - на Національному проспекті.

Під час церемоній та у спілкуванні зі ЗМІ експрезидент постійно носив маску спущеною на підборіддя.

"Поліція на Національному проспекті зафіксувала, що декілька громадян не носили маску. Серед них була публічна особа. Ми повідомимо адміністративний орган про це можливе порушення", - спершу повідомила поліція у Твіттері.

Policisté na Národní třídě zadokumentovali několik osob, které neměly zakryté dýchací cesty. Mezi nimi byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámíme správnímu orgánu. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2020

"Поліція у такому випадку може накласти штраф у розмірі до 10 тисяч крон або повідомити про порушення. Ми обрали другий варіант", - згодом сказав речник празької поліції у коментарі виданню.

ЗМІ мають сумнів у тому, що ситуація закінчиться накладенням штрафу, тому що Вацлав Клаус вже не вперше порушує вимогу. Він так само проігнорував масковий режим під час заходів 28 жовтня.

"Я роблю це системно і свідомо. А коли хтось щось робить це системно і свідомо - то не вважає це за помилку", - сказав експрезидент у нещодавньому інтерв’ю ČTK.

Вацлав Клаус був президентом Чехії протягом 2003-2013 років.

Він відомий своєю євроскептичною позицією та неодноразово робив антиукраїнські заяви, зокрема, називав Україну "штучно створеною державою".

У 2019 році один з опозиційних політиків заявив, що Клаус був і залишається російським агентом, завербованим після 2010 року.