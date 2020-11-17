В Чехии составили протокол на экс-президента за то, что не носил маску

Полиция составила протокол о нарушениях на экс-президента Чехии Вацлава Клауса из-за того, что он находился в общественном месте без маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Вацлав Клаус вместе с рядом других публичных лиц участвовал в праздничных мероприятиях ко Дню борьбы за свободу и демократию - годовщине начала Бархатной революции - на Национальном проспекте.

Во время церемоний и в общении со СМИ экс-президент постоянно носил маску спущенной на подбородок.

"Полиция на Национальном проспекте зафиксировала, что несколько граждан не носили маску. Среди них была публичная личность. Мы уведомим административный орган об этом возможном нарушении", - сначала сообщила полиция в Твиттере.

Policisté na Národní třídě zadokumentovali několik osob, které neměly zakryté dýchací cesty. Mezi nimi byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámíme správnímu orgánu. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2020

"Полиция в таком случае может наложить штраф в размере до 10 000 крон или сообщить о нарушении. Мы выбрали второй вариант", - впоследствии сказал представитель пражской полиции в комментарии изданию.

СМИ сомневаются в том, что ситуация закончится наложением штрафа, так как Вацлав Клаус уже не впервые нарушает требование. Он так же проигнорировал масочный режим во время мероприятий 28 октября.

"Я делаю это системно и сознательно. А когда кто-то что-то делает это системно и сознательно - не считает это ошибкой", - сказал экс-президент в недавнем интервью ČTK.

Вацлав Клаус был президентом Чехии в 2003-2013 годах.

Он известен своей евроскептической позицией и неоднократно делал антиукраинские заявления, в частности, называл Украину "искусственно созданным государством".

В 2019 году один из оппозиционных политиков заявил, что Клаус был и остается российским агентом, завербованным после 2010 года.