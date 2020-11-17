Білорусь знижує рівень участі у Східному партнерстві

Білорусь заявила, що знижує до експертного рівень участі в ініціативі "Східне партнерство" через політизований підхід партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Владімір Макей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство БелТА.

"На нараді була запропонована і підтримана учасниками наради ідея про зниження рівня нашого представництва в Східному партнерстві. Ми бачимо, що є спроби політизувати ряд інфраструктурних, міжрегіональних проєктів в рамках цієї ініціативи. Тому прийнято рішення про зниження рівня участі Білорусі в цій ініціативі до експертного", - сказав Макей.

Це означає, за його словами, що на заходах "Східного партнерства" Білорусь представлятимуть не керівники міністерств, а їхні експерти. У разі проведення саміту питання, що стосуються Білорусі, швидше за все, будуть обговорюватися на рівні постійного представника Білорусі при Євросоюзі.

Також, за словами Макея, Білорусь призупинить діалог з ЄС щодо прав людини.

"Ми не бачимо сенсу в тому, щоб продовжувати з ЄС діалог з прав людини. Ми призупиняємо цей діалог" - заявив він.

Східне партнерство є спільною політичною ініціативою Європейського Союзу (ЄС), країн-членів ЄС та його шести східних сусідів: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдови та України. Ініціатива була запущена у травні 2009 року.

За даними ЗМІ, Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС дадуть "зелене світло" третьому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі у четвер.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні. Зокрема, ЄС ввів санкції проти Лукашенка.