Віцепрем’єрка оцінила євроінтеграцію України на "тверду вісімку"

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина оцінила європейську інтеграцію України на "тверду вісімку" за 12-бальною шкалою.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку оцінку Стефанішина дала під час виступу на онлайн-форумі коаліції "Реанімаційний пакет реформ" "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" у Києві в вівторок.

Відповідаючи на прохання модератора оцінити євроінтеграційні успіхи України в цьому році, Стефанішина сказала, що "завжди є куди розвиватися".

"Я би сказала, що за політичною оцінкою то це "тверда вісімка". І, звичайно, є куди рухатися і нарощувати темп", - сказала вона.

Коментуючи виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, Стефанішина сказала, що в цьому році її не вдасться виконати на 100%, оскільки готується рішення про оновлення угоди.

Вона також зазначила, що "весь рік ми присвятили тому, що наздоганяли" невиконані у минулі роки завдання, передбачені угодою.

"Прагнучи до 100% цього року, ми ще виконуємо те, що не виконали з 2016 року", - зазначила віцепрем’єрка.

Стефанішина окремо запевнила, що сьогодні немає жодної загрози євроінтеграції України.

"Якби така загроза була, то ні від президента, ні від уряду, ні від членів РНБО не послідувала б така реакція на рішення КСУ", - сказала вона.

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