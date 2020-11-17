Вице-премьерка оценила евроинтеграцию Украины на "твердую восьмерку"

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина оценила европейскую интеграцию Украины на "твердую восьмерку" по 12-балльной шкале.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такую ​​оценку Стефанишина дала во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник.

Отвечая на просьбу модератора оценить евроинтеграционные успехи Украины в этом году, Стефанишина сказала, что "всегда есть куда развиваться".

"Я бы сказала, что по политической оценке это твердая восьмерка. И, конечно, есть куда двигаться и наращивать темп", - сказала она.

Комментируя выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, Стефанишина сказала, что в этом году его не удастся выполнить на 100%, поскольку готовится решение об обновлении соглашения.

Она также отметила, что "весь год мы посвятили тому, что догоняли" невыполненные в прошлые годы задачи, предусмотренные соглашением.

"Стремясь к 100% в этом году, мы еще выполняем то, что не выполнили с 2016 года", - отметила вице-премьерка.

Стефанишина отдельно заверила, что сегодня нет никакой угрозы евроинтеграции Украины.

"Если бы такая угроза была, то ни от президента, ни от правительства, ни от членов СНБО не последовала бы такая реакция на решение КСУ", - сказала она.

Читайте также: Ольга Стефанишина: выход из конституционного кризиса лишь усилит международную поддержку Украины