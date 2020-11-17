В Італії ковідний штраф загрожує бігунові, який повідомив про загибель друга

В Італії за порушення коронавірусних правил на кілька сотень євро можуть оштрафувати бігуна після того як він повідомив про фатальне падіння свого друга в Альпах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

34-річний Сімоне Массетті під час бігу зі своїм другом впав з висоти 200 м з хребта в районі гори Паліно і загинув.

Його товариш повідомив про трагедію рятувальників, які з допомогою вертольота знайшли тіло в ущелині.

Однак тепер місцева влада хоче накласти штраф на партнера загиблого з бігу за те, що він вибіг за межі свого району. Чоловік має заплатити 400 євро за порушення коронавірусних правил.

Сам він стверджує, що після того що сталося штраф є найменшою з його проблем.

Північний регіон Італії Ломбардія класифікується зараз як червона зона, що означає, що громадянам заборонено подорожувати між районами. Згідно з правилами для червоних зон, громадянам можна виходити на пробіжку, прогулянку або велосипедну прогулянку, але вони повинні залишатися поруч з домом і не залишати свій муніципалітет.

Обидва бігуни були родом з муніципалітету Сондріо, а гора Паліно знаходиться приблизно за 10 км на північ.