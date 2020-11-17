В Италии ковидный штраф грозит бегуну, сообщившему о гибели друга

В Италии за нарушение коронавирусных правил на несколько сотен евро могут оштрафовать бегуна после того, как он сообщил о роковом падении своего друга в Альпах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

34-летний Симоне Массетти во время бега со своим другом упал с высоты 200 м с хребта в районе горы Палино и погиб.

Его товарищ сообщил о трагедии спасателям, которые с помощью вертолета нашли тело в ущелье.

Однако теперь местные власти хотят наложить штраф на партнера погибшего за то, что он выбежал за пределы своего района. Мужчина должен заплатить 400 евро за нарушение коронавирусных правил.

Сам он утверждает, что после случившегося штраф - это наименьшая из его проблем.

Северный регион Италии Ломбардия в настоящее время классифицируется как красная зона, это означает, что гражданам запрещено путешествовать между районами. Согласно правилам для красных зон, гражданам можно выходить на пробежку, прогулку или велосипедную прогулку, но они должны оставаться рядом с домом и не покидать свой муниципалитет.

Оба бегуна были из муниципалитета Сондра, а гора Палино находится примерно в 10 км к северу.