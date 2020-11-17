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Брюссель больше не ждет соглашения о Brexit до саммита лидеров ЕС

Вторник, 17 ноября 2020, 20:42

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье не будет информировать послов стран ЕС в Брюсселе о состоянии переговоров по Brexit до саммита лидеров в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Послы ЕС традиционно получали информацию от Барнье на встречах по средам, поскольку Брюссель надеялся заключить сделку перед виртуальным саммитом лидеров в четверг, хотя Brexit формально не стоит в повестке дня

Перенос крайнего срока до истечения этой недели делает ратификацию соглашения для Брюсселя еще более сложной, как ранее подчеркивали официальные лица ЕС. Страны ЕС и Европейский парламент заявляют, что им нужно время, чтобы внимательно изучить текст.

Но поскольку переговорщики не могут договориться по наиболее чувствительным вопросам, включая рыболовство и равные правила игры, теперь кажется, что обе стороны ждут начала следующей недели, чтобы найти возможность для соглашения, если таковая будет.

Официальные лица заявили, что даже в пятницу брифинг Барнье не гарантирован и будет зависеть от состояния переговоров на тот момент.

Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил своих министров, что нельзя быть уверенным в том, что торговое соглашение с ЕС будет заключено.

Великобритания и Евросоюз на прошлой неделе, которая считалась дедлайном, не успели завершить переговоры по соглашению о будущих отношениях после завершения переходного периода.

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