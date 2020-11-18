Бібліотеки, музеї та кіно: Нідерланди послаблюють "локдаун"

Уряд Нідерландів схвалив часткове послаблення карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Послаблення почало діяти з опівночі 17 листопада і скасовує низку обмежень від 3 листопада.

Зможуть відкритися громадські центри, бібліотеки, театри й кінотеатри, музеї, басейни та парки розваг - але з обмеженнями за кількістю відвідувачів та за попереднім записом. Для готелів, які не зачинили і в частковий локдаун, нічого не змінюється.

Ресторани й кафе поки що залишаться закритими. Також зберігається заборона на масові заходи.

Непродуктові магазини повинні зачинятися о 8 годині вечора. Також з цього часу забороняється продаж алкогольних напоїв та розпивання алкоголю у громадських місцях.

Ходити у гості дозволяється не більше ніж трьом (порівняно з двома до послаблення обмежень). Надворі дозволено зустрічатися компаніями не більше 4 осіб (до послаблення обмежень - не більше двох). Таке ж правило діє для спільних тренувань.

Наступного разу перегляд обмежень обіцяють 8 грудня.

Прем’єр країни Марк Рютте поки ухилився від обіцянок про те, в яких умовах громадяни зможуть святкувати Різдво. "Ми бачимо проблиски світла у кінці тунелю, але поки що треба потерпіти", - сказав він.

Порівняно з кінцем жовтня, приріст нових заражень у Нідерландах поступово спадає. Якщо тоді найвищі показники перевищували 10-11 тисяч, останній тиждень в країні щоденно реєструють близько 5-6 тисяч нових хворих.

Населення Нідерландів - близько 17 млн осіб.