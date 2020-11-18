Библиотеки, музеи и кино: Нидерланды ослабляют "локдаун"

Правительство Нидерландов одобрило частичное ослабление карантина, введенное для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Ослабление начало действовать с полуночи 17 ноября и отменяет ряд ограничений от 3 ноября.

Смогут открыться общественные центры, библиотеки, театры и кинотеатры, музеи, бассейны и парки развлечений - но с ограничениями по количеству посетителей и по предварительной записи. Для гостиниц, не закрывавшихся и в частичный локдаун, ничего не меняется.

Рестораны и кафе пока останутся закрытыми. Также сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Непродовольственные магазины должны закрываться в 20:00. Также с этого времени запрещается продажа алкогольных напитков и распитие алкоголя в общественных местах.

Ходить в гости разрешается не более чем трем (по сравнению с двумя до ослабления ограничений). На дворе разрешено встречаться компаниями не более четырех человек (до ослабления ограничений - не более двух). Такое же правило действует для совместных тренировок.

В следующий раз пересмотр ограничений обещают 8 декабря.

Премьер страны Марк Рютте пока уклонился от обещаний о том, в каких условиях граждане смогут праздновать Рождество. "Мы видим проблески света в конце туннеля, но пока надо потерпеть", - сказал он.

По сравнению с концом октября, прирост новых заражений в Нидерландах постепенно спадает. Если тогда высокие показатели превышали 10-11 тысяч, то в последнюю неделю в стране ежедневно регистрируют около 5-6 тысяч новых больных.

Население Нидерландов - около 17 млн ​​человек.