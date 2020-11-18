У ЄС 2% жителів не мають хатнього туалету, найбільше - в Румунії

У 2019 році близько 2% мешканців ЄС жили в житлових приміщеннях без власного внутрішнього туалету зі змивом.

Про це напередодні Всесвітнього дня туалету повідомив Євростат, пише "Європейська правда".

Відзначається, що це на 1,7 відсоткових пункта менше, ніж було зареєстровано у 2010 році. Тоді показник склав 3,7%.

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Майже кожен четвертий житель Румунії повідомив, що в них удома немає внутрішнього туалету, призначеного виключно для домашнього використання (24,2%). Це найвища частка серед країн-членів ЄС.

За Румунією йдуть Болгарія (13,7%), Литва (10,0%), Латвія (8,7%), Естонія (4,7%) і Угорщина (3,1%).

Натомість у 19 країнах-членах частка житла без туалетів складає менше ніж 1%. Найнижчий показник у Швеції (близько 0%), за нею слідують Люксембург, Мальта, Нідерланди та Словенія (всі 0,1%), а також Німеччина (0,2%).