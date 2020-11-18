У 2% жителей ЕС нет домашнего туалета, больше всего - в Румынии

В 2019 году около 2% жителей ЕС жили в помещениях без собственного внутреннего туалета со смывом.

Об этом накануне Всемирного дня туалета сообщил Евростат, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что это на 1,7 процентного пункта меньше, чем было зарегистрировано в 2010 году. Тогда показатель составил 3,7%.

Почти каждый четвертый житель Румынии сообщил, что у них дома нет внутреннего туалета, предназначенного исключительно для домашнего использования (24,2%). Это самая высокая доля среди стран-членов ЕС.

За Румынией идут Болгария (13,7%), Литва (10,0%), Латвия (8,7%), Эстония (4,7%) и Венгрия (3,1%).

Зато в 19 странах-членах доля жилья без туалетов составляет менее 1%. Самый низкий показатель в Швеции (около 0%), за ней следуют Люксембург, Мальта, Нидерланды и Словения (все 0,1%), а также Германия (0,2%).