В центре Берлина протестуют тысячи коронаскептиков, полиция готовит водометы

В центре Берлина проходит несколько акций противников правительственной политики борьбы с распространением коронавирус на фоне планов немецкого парламента утвердить закон, который даст правительству более широкие полномочия в сдерживании пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Ожидается, что Бундестаг обсудит изменения закона о защите от инфекций в среду с 12.00. Поправки призваны поставить меры по защите от пандемии коронавируса на более надежную правовую основу.

Противники коронавирусных ограничений призвали к протестам . В ответ в центр Берлина стянули большое количество полицейских.

Федеральное министерство внутренних дел запретило демонстрации непосредственно перед Рейхстагом и Бундесратом во вторник . Однако демонстрации проходят в нескольких других местах.

Представитель полиции сообщил, что митинг с более чем 4000 зарегистрированными участниками, который изначально был зарегистрирован перед зданием Рейхстага, был перенесен в район Бранденбургских ворот. Правда протестующие предпринимали попытки прорваться к Рейхстагу.

Еще два крупных мероприятия проходят в других частях центра. Отдельные акции были отменены организаторами.

Представитель полиции заявил, что демонстранты не соблюдают минимальных требований социальной дистанции, не надевают маски. При этом правоохранители предупредили, что будут использовать водометы в случае насильственных действий митингующих.

Новый закон, который планирует принять парламент, существенно расширяет полномочия МИНЗДРАВА Германии в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.

Хотя большинство немцев одобряют меры для борьбы со второй волной коронавирус, критики говорят, что закон дает правительству слишком много власти и ставит под угрозу права граждан.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" даже сравнила его с разрешительным актом 1933 года, который проложил путь нацистской диктатуре Гитлера.